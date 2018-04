Bucuresti, 11 apr /Agerpres/ - Guvernul va acorda in perioada urmatoare o atentie sporita investitiilor, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. "Ne propunem ca in perioada urmatoare sa acordam o atentie sporita investitiilor si, in acelasi timp (...), sa devenim un pol regional din mai multe puncte de vedere", a declarat Dancila, la Antena 3. Totodata, premierul a precizat ca Guvernul a luat mai multe masuri in domeniul economic. "Am preluat pachetul majoritar de la Santierul Naval Mangalia, ceea ce inseamna mult pentru Romania. Acesta a revenit Romaniei. (...) Transgaz a castigat proiectul…