- "Am inteles opinia colegilor mei. Nu este un gest de slabiciune, este un gest de demnitate. E un gest pe care l-am facut pentru partid. Am facut tot ce mi-a stat in putinta pentru a obtine un rezultat bun la alegerile prezidentiale. Se doreste o resetare a partidului", a declarat Viorica Dancila.…

- Viorica Dancila a demisionat de la conducerea PSD, iar presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, este presedinte interimar.Dancila a spus, la finalul CEX, ca ea va continua sa faca parte și va susține echipa care va conduce partidul. ”Fiecare coleg și-a spus opinia despre alegeri,…

- Aproape de miezul nopții Viorica Dancila a cedat presiunii enorme din interiorul partidului și și-a anunțat demisia din fruntea Partidului Social Democrat. CEx-ului organizat pentru a analiza rezultatele dezastruoase din alegerile prezidențiale a fost extrem de tensionat și s-a intins pe mai bine…

- Deputatul PAS Sergiu Litvinenco si-a depus demisia din functia de presedinte al Comisiei juricie. Despre aceasta Litvinenco a anuntat pe Facebook. "Mi-am depus astazi demisia din funcția de președinte al Comisiei juridice, numiri și imunitați din cadrul Parlamentului.

- Razboiul total dintre conducerea Federației Romane de Tenis și opoziție continua pe toate fronturile. In instanța, pe ”teren”, la adunarile organizate de FRT, dar și in declarații, luptele ”corp la corp” nu inceteaza un moment. Dupa Adunarea Generala ordinara convocata de catre conducerea FRT, opoziția…

- Parlamentarii se intorc luni la munca pentru inceputul sesiunii parlamentare de toamna. In cazul in care Calin Popescu Tariceanu va demisiona din functie, acestia vor trebui sa aleaga un nou presedinte al Senatului.