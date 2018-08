Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca mesajul transmis ambasadorilor si consulilor romani a fost ca exercitarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene reprezinta "cartea pe care Romania va miza cu succes pentru consolidarea rolului si credibilitatii de stat membru al UE". …

- Declarații importante facute de premierul Viorica Dancila in cadrul ședinței de Guvern de astazi dupa ce ieri șefului statului Klaus Iohannis a atenționat ca Romania nu se poate face de rușine in perioada cat va fi la conducerea Consiliului Uniunii Europene."Intalnirile cu ambasadorii sunt…

- Klaus Iohannis traseaza Guvernului axele de acțiune pentru preluarea președinției Consiliului UE. Președintele a declarat, marți, in cadrul intalnirii cu ambasadorii și consulii romani, ca președinția Consiliului Uniunii Europene este o provocare, dar, in același timp, pentru noi și o oportunitate și…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca exercitarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE „nu este pusa in pericol” desi exista „actori” care si-ar dori ca mandatul Romaniei sa nu fie unul de succes. „Am remarcat in spatiul public ca din ce…

- Michele Ramis si Cord Meier-Klodt, ambasadorii Frantei, respectiv Germaniei la Bucuresti, sfatuiesc Romania sa renunte la luptele interne si sa profite de oportunitatile care ii vor fi oferite odata cu preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, care va da o noua perspectiva tarii, transmite…

- Prim-ministrul Viorica Dancila spune ca intrevederea avuta miercuri cu presedintele Klaus Iohannis se inscrie in mecanismul de cooperare institutionala dintre Guvern si Administratia Prezidentiala si a avut ca tema pregatirea preluarii si exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a revocat-o pe Laura Codruta Kovesi din fruntea DNA, ca seful statului a a ales interesul Romaniei, in caz contrar exista riscul declansarii unor tulburari sociale. Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat,…

- "In cadrul sedintei de astazi vom adopta normele metodologice in ceea ce priveste achizitiile publice. Facem un pas important in simplificarea legislatiei privind achizitiile publice. Cred ca putem debloca proiecte foarte importante pentru dezvoltarea Romaniei", a declarat Dancila la inceputul sedintei…