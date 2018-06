Dăncilă, mesaj de 1 Iunie: Copiii cea mai valoroasă resursă a societăţii "Astazi, sarbatorim inocenta si puterea copiilor de a gasi fericirea in orice. Nimic nu poate egala bucuria oferita de zambetele copiilor nostri si dragostea lor sincera. Este datoria noastra, a adultilor, sa ne asiguram ca generatiile urmatoare se dezvolta in armonie si in siguranta pentru ca sunt cea mai valoroasa resursa a societatii. Cele mai frumoase cadouri pe care le putem oferi copiilor sunt iubirea, sprijinul neconditionat si o educatie care sa-i ajute sa devina adultii de maine, de care sa fim mandri. La multi ani, dragi copii romani! La multi ani, copiilor din intreaga lume!", afirma… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii sunt cea mai valoroasa resursa a societatii si este datoria adultilor sa se asigure ca generatiile urmatoare se dezvolta in armonie si in siguranta, afirma premierul Viorica Dancila intr-un mesaj adresat, vineri, cu ocazia Zilei Copilului. "Astazi, sarbatorim inocenta si puterea copiilor de a…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat, miercuri, intentia Guvernului de a modifica Pilonul II de pensii si care ar urma sa devina optional, dupa cum a anuntat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Este o evolutie foarte proasta. Cu siguranta va produce multa ingrijorare in special la angajatii…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila, a fost anunțat un protest impotriva Guvernului și a premierului sub titlul: "Cerem demisia incompetentei VV Dancila!". Protestul este anunțat pe Facebook de comunitațile "Coruptia ucide", "Reușim" si "Rezistenții din…

- Dupa ce presedintele i-a cerut demisia premierului Dancila, se anunta un protest in Piata Victoriei, in sprijinul solicitarii formulate de Klaus Iohannis. Vineri seara, incepand cu ora 19.00, in Piața Victoriei, este anunțat un protest impotriva Guvernului și a premierului sub titlul: "Cerem…

- O fetita din Pitesti s-a dat peste cap in fata premierului Viorica Dancila, la evenimentul Simfonia Lalelelor de la Pitesti, iar acum profesoara sa a reacționat in fața criticilor primite ulterior. Nicoleta Andrei, profesoara de gimnastica a fetitei, a scris pe Facebook un mesaj in care le cere cititorilor…

- Mihai Sora scrie, sambata, pe pagina sa de Facebook, despre manifestarea ”Simfonia lalelelor” de la Pitesti, unde premierul Viorica Dancila a fost primita cu fanfara si unde a asistat inclusiv la defilarea copiilor din gradinite. Copiii din „experimentul lalelelor“ nu vor fi oameni liberi cata vreme…

- Filosoful Mihai Șora scrie, pe Facebook, despre ”Simfonia lalelelor” de la Pitesti, eveniment la care premierul Viorica Dancila a fost primita cu fanfara si a asistat la defilarea copiilor din gradinite.

- Parintii si reprezentanții asociațiilor de sprijin pentru copiii și tinerii afectați de sindromul Down și alte boli rare s-au intalnit azi cu premierul Viorica Dancila și cu mai mulți miniștri pentru a le prezenta problemele cu care se confrunta.