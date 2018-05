Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Braila, Marilena-Emilia Meirosu, care si-a anuntat marti, in plenul Camerei Deputatilor, demisia din grupul parlamentar social-democrat, a declarat, pentru Agerpres ca a plecat din respectiva formatiune pentru a se inscrie in Pro Romania. "Ma voi inscrie in Pro Romania,…

- Deputatul PSD Marilena-Emilia Meirosu si-a anuntat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, demisia din grupul parlamentar social-democrat. Aceasta se alatura partidului Pro Romania, fondat de Victor Ponta si Daniel Constantin. Meirosu o critica voalat pe Viorica Dancila in prima declaratie dupa plecarea…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat luni ca dupa decizia de joi a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in ce priveste dosarul sau, poate sa isi asume o functie de coordonare in partidul Pro Romania. "In 2015, in luna iunie, daca nu gresesc, am demisionat din functia de presedinte al…

- Victor Ponta a facut o lista cu 13 motive prin care argumenteaza de ce Romania nu ar mai trebui condusa de actualul Guvern. El da asigurari ca, daca se ajunge la o moțiune de cenzura in Parlament, așa cum au anunțat liberalii ca...

- Fostul premier Victor Ponta spune ca votul din cadrul Congresului PSD a fost fraudat, în condițiile în care buletinele de vot s-au împarți înainte ca principalii opozanți ai lui Dancila sa vorbeasca.

- Presedintele organizatiei judetene PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, vineri, ca fiul sau, Tudor Buzatu, a avut sustinerea organizatiei de tineret si a PSD Vaslui pentru a fi numit in functia de secretar de stat.Citeste si: Dragnea, REPLICA SOC la ancheta din Brazilia: 'M-au prins cand…

- Fostul premier, Victor Ponta, este amenintat de un deputat al Partidului Social Democrat (PSD). Actualul lider al Pro Romania l-a enervat pe Liviu Plesoianu pe care l-a numit naiv patologic. Plesoianu nu se lasa si il ameninta pe Ponta cu dezvaluiri de proportii.Citeste si: RCS & RDS și…

- Am intrebat-o asadar adineaori pe Ana Gomes de ce a criticat asa PSD-ul, un partid frate, ca doar sunt socialisti si unii si altii. Uite cum crestin-democratii din PPE ii apara pe alde Orban si Kaczynski, pe unguri si pe polonezi, am zis eu, fals naiv. Ana Gomes: Ei bine, pentru ca sunt mai exigenta…