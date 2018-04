Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a vorbit luni seara, in cadrul unei emisiuni televizate, despre demisia ceruta de Klaus Iohannis, dar si despre planurile guvernului referitoare la Pilonul II de pensii si cresterile salariale.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, neaga informația aparuta in spațiul public pe surse ca Viorica Dancila nu i-ar fi raspuns astazi lui Klaus Iohannis la telefon.„Premierul Viorica Dancila i-a raspuns președintelui Klaus Iohannis, astazi, la telefon. Faptul ca nu a raspuns este…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, joi, cu presedintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni, despre contributia activa la dialogul privind viitorul Uniunii Europene. "Am exprimat dorinta de a contribui activ la discutiile privind viitorul Uniunii Europene, inclusiv in perspectiva…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, ca a discutat cu presedintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni, despre contributia activa la dialogul privind viitorul Uniunii Europene. "Am exprimat dorinta de a contribui activ la discutiile privind viitorul Uniunii Europene,…

- Premierul Viorica Dancila a spus ca ministrul Tranporturilor va raspunde cu funcția daca nu va realiza 60 de kilometri de autostrada. ”Am avut mai multe întâlniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pâna pe 10-11 martie, un plan…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- Viorica Dancila a declarat ca, deocamdata, nu a fost invitata oficial la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in urma declarației pe care a facut-o la Antena 3."N-am primit inca o invitație de la CNCD. Nu știu daca voi merge, aș vrea sa merg. Mi-am cerut scuze public. Vineri,…