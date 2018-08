Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Bistrita, ca la nivelul ministerului se poarta discutii referitoare la amnistia fiscala, iar o astfel de masura nu il vizeaza pe Iohannis, care trebuie sa achite statului 1,2 milioane de lei, prejudicii din chiria unui imobil.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza din cotidianul Adevarul pe tema calculelor pe care și le fac liderii PSD in contextul in care Opoziția a depus o moțiune de cenzura, dar și a elementelor care ar determina o decizie favorabila rasturnarii tandemului Dragnea-Dancila.Adevarul:…

- "Astept de un an si jumatate sa se auda adevarata majoritate. Am o veste: chiar in aceste clipe, niste persoane - Kovesi, Iohannis, Coldea, Maior si toti securisii lor s-au inchis intr-o sufragerie. Vad ce facem noi aici si le e frica. Intr-o tara libera, nu poporului trebuie sa ii fie frica, tortionarilor…

- Guvernul va adopta un pachet de investitii strategice realizate prin parteneriat public-privat, urmand sa fie realizate, in acest fel, trei autostrazi, a anuntat joi premierul Viorica Dancila, inainte de sedinta de guvern.

- Dupa ce seful statului a cerut, seara trecuta, ca Guvernul sa faca public clarificari despre Pilonul II de pensii si sa spuna daca are bani pentru salarii si pensii “pana la sfarsitul anului”, Viorica Dancila a dat un prim raspuns la aceste intrebari. “In mod sigur exista salarii (bani-n.n) pentru pensii…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a declarat ca daca Viorica Dancila va fi suspendata din funcție, dupa 45 de zile Guvernul va fi dizolvat, fiind vorba despre o „revocare atipica, ascunsa” a premierului.

