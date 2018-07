Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Viorica Dancila a exprimat, in cadrul Plenarei Summit-ului formatului de cooperare R.P. Chineza- Europa Centrala si de Est, sprijinul ferm al Romaniei pentru dezvoltarea, in mod pragmatic, a...

- MAE considera ca aceasta evolutie este ”un eveniment de exceptie, un pas decisiv pentru actualul context international din Europa de Sud-Est”.”In mod particular, acest acord bilateral situeaza sub auspicii noi si extrem de pozitive parcursul european si euro-atlantic al Republicii Macedonia.…

- The Ministry of Foreign Affairs welcomes with particular satisfaction the announcement made by Greek and Macedonian Prime Ministers Alexis Tsipras and Zoran Zaev regarding the bilateral agreement on the constitutional name of the Republic of Macedonia - Republic of Northern Macedonia," the Foreign…

- Se spune ca omul sfințește locul. Echipa Ministerului Agriculturii, condus de specialistul Petre Daea, face progrese in a readuce agricultura romaneasca pe drumul cel bun. Programul de guvernare social-democrat sprijina agricultura romaneasca, ii sprijina pe agricultorii romani sa redevina o putere…

- Intalnirea are loc in contextul in care Corina Cretu a trimis Executivului o scrisoare in care se declara ”extrem de ingrijorata” cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de Fondul de coeziune si de Fondul european de dezvoltare…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere astazi, 17 mai, cu comisarul european pentru Piața Interna, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, Elzbieta Bienkowska, care se afla in vizita in Romania. Cei doi demnitari au abordat principalele teme europene incluse in portofoliul comisarului european:…

- Scrisoare critica a comisarului Corina Crețu catre Guvernul Dancila: ”Sunt extrem de ingrijorata cu privire la planificarea și implementarea proiectelor de infrastructura de transport”, a transmis comisarul european, recent, intr-o scrisoare catre premierul Viorica Dancila și catre miniștrii Rovana…

- "Nu-mi voi da demisia sub nicio forma atata timp cat am sprijinul presedintelui partidului, al coalitiei de guvernare si atata timp cat am sprijinul dumneavoastra", a afirmat Viorica Dancila, citata de news.ro. Ea a sustinut ca este un om responsabil si nu vrea sa creeze instabilitate.…