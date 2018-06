Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta, in sedinta de vineri, normele metodologice privind achizitiile publice, a anuntat premierul Viorica Dancila. "In cadrul sedintei de astazi vom adopta normele metodologice in ceea ce priveste achizitiile publice. Facem un pas important in simplificarea legislatiei privind achizitiile…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca Romania va primi cu 8% mai multe fonduri grație alocarilor facute pentru politica de coeziune. Anunțul a fost facut la inceputul ședinței de guvern. Viorica Dancila, la inceputul ședinței de guvern, a precizat ca Romania urmeaza sa primeasca cu 8% mai multe fonduri…

- Ordonanța care va reglementa noul regim al achizițiilor publice, adoptata saptamana trecuta de Guvern, va fi publicata joi in Monitorul Oficial, iar in ședința de maine (joi) Executivul va adopta ordonanța privind achizițiile centralizate, a anunțat miercuri ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.In…

- Guvernul adopta, joi, pachetul de legi privind achizitiile publice, act normativ care va contribui la ridicarea barierelor din calea investitiilor din Romania, a declarat premierul Viorica Dancila.

- „Adoptam astazi in ședința de guvern modificarea pachetului de legi privind achizițiile publice. Este un act normativ mult așteptat și cerut atat de administrația publica, cat și de agenții economici. Acest act normativ va contribui la ridicarea barierelor in calea investițiilor din Romania. Aseara…

- "In ceea ce priveste achizitiile publice, undeva pana in 15 aprilie o sa avem pachetul gata, pentru ca este vorba de un interes major al natiunii sa nu mai stam, sa iesim din acest blocaj. Toata lumea vorbeste de investitiile mari care trebuie realizate si eu cred ca, poate cu una-doua exceptii,…

- Viorica Dancila a spus, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca va transmite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, prin care cere detalii despre nota din 2012 ce contine nume ale unor persoane cu probleme penale. "In document erau solicitate date despre dosare aflate…