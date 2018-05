Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de demisie in bloc a celor 40 de urgentisti de la UPU SMURD Bihor este in vigoare la aceasta ora, in conditiile in care conducerea Spitalului de Urgenta Oradea nu a oferit nicio solutie, a spus seful demisionar, Hadrian Borcea.

- Decizia de demisie in bloc a celor 40 de urgentisti de la UPU SMURD Bihor este in vigoare la aceasta ora, in conditiile in care conducerea Spitalului de Urgenta Oradea nu a oferit nicio solutie, a spus seful demisionar, Hadrian Borcea.

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul pranzului in localitatea Costinesti, judeetul Constanta. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz. Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA de Constanta ...

- Barbatul de 60 de ani care s-a aruncat, pe 7 aprilie a.c., de la etajul 1 al Spitalului Rovinari, a decedat, sambata, intr-un spital din București. Constantin Ducan avea unele afecțiuni psihice și a fost plimbat intre spitalele din Rovinari și Tg-Jiu, intr-un interval de 12 ore, in urma…

- Protest spontan si de amploare in curtea Spitalului de Urgenta Galati. Aproape 200 de cadre medicale, majoritatea asistente si infirmiere, dar si cativa medici, au protestat spontan, nemultumiti in primul rand de discriminarea facuta la acordarea sporurilor. Oamenii se plang ca desi muncesc in aceleasi…

- O parte dintre angajații din sistemul sanitar au primit saptamana aceasta primele salarii dupa intrarea in vigoare a noii legi a salarizarii și a noului regulament al sporurilor, in timp ce alții așteapta ziua de luni pentru a-și primi leafa. Chiar și dupa ce primele salarii au venit, printre angajații…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, in noaptea de luni spre marti, a fost primit un apel la 112 legat de faptul ca doua fete din satul Mitoc s-au intoxicat cu monoxid de carbon, la fata locului deplasandu-se un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila si…

- Premierul Viorica Dancila a recunoscut ca au existat probleme cu Legea salarizarii, care au fost, insa, reglate de ordonante. Ea a anuntat ca in urmatoarea sedinta de guvern va fi adoptata o noua ordonanta, care sa regleze indemnizatiile mamelor si "defectiunile" din legea privind concediile medicale.…