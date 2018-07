Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Siegfried Muresan spune ca premierul Viorica Dancila se intoarce la Bruxelles, unde se va intalni marti cu presedintele Comisiei Europene, cu un bilant rusinos: inflatie si deficit record, indepartarea de zona euro, absorbtie scazuta a fondurilor europene, legi antijustitie, pregatire…

- Uniunea Europeana a anuntat, joi, prelungirea pana in ianuarie 2019 a sanctiunilor impuse Rusiei din 2014 ca reactie la ingerintele politice din Ucraina, informeaza site-ul agentiei Associated Press."Consiliul UE a adoptat decizia prin procedura scrisa si (...) in unanimitate", se arata intr-un…

- Miercuri, 4 iulie, la invitatia Excelentei Sale Luminita Odobescu, Ambasadorul Romaniei la Bruxelles, Consiliul Judetean Tulcea si Asociatia de Management al Destinatiei Turistice "Delta Dunarii" au reprezentat destinatia multicultural artistica Judetul Tulcea la Reprezentanta Permanenta a Romaniei…

- O noua gafa a premierului Viorica Dancila! ”Preluarea președinției Romaniei de la 1 ianuarie 2019…”, a sustinut premierul. Se referea, bineinteles, la preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de catre Romania de la 1 ianuarie 2019. Dancila voia sa spuna ca a discutat despre acest subiect…

- Corina Crețu, la Bacau: Romania nu a fost suficient pregatita sa acceseze fonduri europene pentru proiecte de calitate, inca din ianuarie 2007, cand a aderat la Uniunea Europeana. Comisarul european se afla intr-o vizita de lucru, in județul Bacau, alaturi de premierul Viorica Dancila. “Eu cred ca Romania…

- Consiliul interministerial pentru pregatirea si exercitarea presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene s-a reunit, marti, la Palatul Victoria. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, in cadrul intalnirii de lucru prezidate de prim-ministrul Viorica Dancila au fost prezentate progresele inregistrate…

- Stefan Cristea este directorul general al Arc Parc Dej, unul dintre cele mai moderne parcuri industriale din Romania. Cu un numar de clienti in crestere, afacerea pe care o conduce a intrat intr-o noua etapa de dezvoltare. Astfel, au fost demarate mai multe proiecte inovative pentru piata romaneasca.…

- Nebunia e pe cale sa se declanșeze... Impactul economic și politic va fi cel mai puternic in cele mai sarace state membre, beneficiare a Politicii Agricole Comune. In plus, oficialii de la Bruxelles sunt sub presiunea cererilor de creștere a cheltuielilor de securitate și de aparare.Viorica…