- Romania ramane pe deplin angajata in lupta impotriva terorismului impreuna cu Statele Unite ale Americii, a declarat marti presedintele PSD, Liviu Dragnea, cu ocazia implinirii a 17 ani de la atacurile din...

- S-au scurs 17 ani de la atentatele care au distrus Turnurile Gemene din New York, dar si o aripa a Pentagonului, una dintre cele mai pazite cladiri din lume. Atacurile comise de gruparea terorista Al-Qaida au reprezentat inceputul razboiului Occidentului impotriva terorismului.

- Autorul atacului cu masina comis marti in apropierea sediului parlamentului britanic din Londra si-a incheiat cursa in bariere de protectie ridicate in jurul cladirii dupa atacuri precedente: capitala britanica si-a adaptat infrastructurile la lupta impotriva terorismului, relateaza AFP, preluata…

- Investigarea atacului „fabricii de trol” din Rusia in rețelele sociale asupra președintelui Italiei, Sergio Mattarella, va fi incredințata specialiștilor in lupta impotriva terorismului din Italia, transmite ANSA. Agentia remarca ca ancheta procuraturii din Roma va demara in urmatoarele zile, dupa care…

- „Cu cat crestem numarul comandourilor si al fortelor noastre speciale, cu atat vom intensifica lupta impotriva terorismului”, a declarat Erdogan. „Cea mai mare lupta a noastra in perioada care va urma va fi impotriva terorismului. Vom distruge terorismul calcandu-l in picioare ca sa fie pace in tara…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis sa distruga terorismul in Turcia, in prima aparitie publica, vineri, la inaugurarea unei moschei, dupa victoria sa electorala de duminica trecuta, transmite dpa, informeaza Agerpres."Cu cat crestem numarul comandourilor si al fortelor noastre…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat un apel joi catre membrii Natiunilor Unite sa coopereze mai mult in lupta impotriva terorismului, un flagel care "divizeaza comunitatile, exacerbeaza conflictele si destabilizeaza regiunile", informeaza AFP, potrivit Agerpres. In deschiderea…