Prim-ministrul Viorica Dancila spune ca intrevederea avuta miercuri cu presedintele Klaus Iohannis se inscrie in mecanismul de cooperare institutionala dintre Guvern si Administratia Prezidentiala si a avut ca tema pregatirea preluarii si exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene.



"Ieri am avut o intrevedere cu presedintele Romaniei, dl Klaus Iohannis, pe tema pregatirii preluarii si exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Am discutat atat despre stadiul pregatirii dosarelor si temelor de interes, cat si aspecte tehnice…