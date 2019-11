Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila se afla, duminica, in județul Vrancea. Dupa ce a mers in targul de la Dumbraveni, candidata PSD la alegerile prezidențiale a participat, timp de cateva minute, la slujba Catedrala Ortodoxa, in Piata Moldovei din Focșani.Dupa slujba, premierul Romaniei a aprins și cateva lumanari,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susținator al lui Mircea Diaconu, are un mesaj catre cei care intenționeaza sa voteze cu PSD la alegerile prezidențiale. Tariceanu considera ca un vot pentru Viorica Dancila este, de fapt, un vot pentru Klaus Iohannis, liderul PSD neavand șanse in turul…

- Felix Stroe sustine ca PSD creste in sondaje si ca Viorica Dancila este deja peste Klaus Iohannis. "Doamna presedinte a crescut continuu, astazi conduce cu un punct si jumatate fata de Iohannis, fata de Motaila", a spus Felix Stroe in fata multimii. "Doamna presedinte, ne-am saturat…

- Intrebata de Europa Libera cum a votat Luminita Odobescu in Consiliul UE, Viorica Dancila a raspuns: ”Asa cum am spus, impotriva”.Surse diplomatice sustin pentru Adevarul ca Odobescu nu a primit mandat scris din partea MAE, asa cum cere procedura, prin urmare a votat in favoarea Codrutei Kovesi. A contat…

- Theodor Paleologu a sustinut ca presedintele Iohannis a facut mai multe compromisuri, gandindu-se la alegerile din 2019. "Klaus Iohannis, din primul moment la Cotroceni, nu s-a gandit decat la un singur lucru, realegerea in 2019 si de aia a facut compromisuri peste compromisuri, de-aia a numit-o pe…

- Theodor Paleologu a spus, vineri, la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca daca ar fi fost presedinte nu ar fi numit-o pe Viorica Dancila in functia de premier, precizand ca strategia lui Klaus Iohannis a fost ca prin aceasta mutare sa compromita "iremediabil" PSD-ul.Paleologu a amintit…

- Intrebați in ce masura sunt mulțumiți de activitatea Vioricai Dancila in calitate de premier, oamenii au raspuns astfel: 6% foarte mulțumit 22% destul de mulțumit 22% destul de nemulțumit 46% foarte nemulțumit. Intrebați in ce masura sunt mulțumiți…

- Mai multi localnici au vrut sa afle de la premier informatii despre infrastructura, unul dintre acestia atentionand-o pe Viorica Dancila ca pe drumul Brasov - Sibiu mor multi oameni din cauza accidentelor. 'Cum ati venit de la Bucuresti?', a intrebat un localnic. 'Dar de ce va intereseaza acest lucru?',…