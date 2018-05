Dancila, intrebata de motiune: “nu am nicio emotie”

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, promite refacerea sistemului de irigatii pana in 2020, acesta urmand sa acopere peste 2 milioane de hectare de teren agricol. Anul trecut fermierii romani au reusit sa irige circa 508.000 de hectare, potrivit reprezentantilor ministerului Agriculturii. …

- "Vom face o evaluare, se face o evaluare saptamanala, atunci cand vom vedea ca cineva ramane in urma, vom incerca sa-l impulsionam ca sa-i ajunga din urma pe ceilalti", a declarat Viorica Dancila, intrebata daca sunt ministri care nu-si desfasoara activitatea corespunzator.Despre eventuale…

- Miercuri va fi lansata in functiune statia SRP5 Haret din Amenajarea Complexa Ruginesti-Pufesti-Panciu, care va iriga culturile din bazinul canalului Siret-Baragan. La evenimentul de lansare participa si premierul Viorica Dancila si ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- Premierul Viorica Dancila și președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan, vor participa maine, de la ora 10.00, la punerea in funcțiune a Stației de Repompare 5 Haret, care va asigura apa pentru irigații din canalul Siret-Baragan. Este pentru prima data cand va fi livrata apa pentru irigații…

- Viorica Dancila si-a asigurat din nou – fara sa vrea, in mod cert – atentia internautilor, dar nu numai. Pana ca Executivul sa adopte, in sedinta de joi, proiectul ce vizeaza modificarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice, Viorica Dancila a facut referire la acest demers, la inceputul reuniunii…

- Viorica Dancila, Carmen Dan si Gratiela Gavrilescu au fost, vineri, in Arges, mai exact la Pitesti, in prima zi a Simfoniei Lalelelor. In sunet de fanfara si in prezenta primarului, dar si a altor oficialitati locale, premierul si cei doi ministri ai Executivului au asistat la o parada a florilor. Mai…

- Viorica Dancila neaga zvonuirile potrivit carora ar vrea sa iși dea demisia din funcția de premier al Romaniei. Nici liderul PSD, Liviu Dragnea, nu ia in calcul o eventuala demisiei a șefei Guvernului. Viorica Dancila prezinta luni, in ședința conducerii PSD, bilanțul guvernarii . Intrebata de jurnaliști,…

- Printre aspectele ce urmeaza sa fie avute in vedere de catre Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau, in cadrul sedintei de joi a Guvernului, se numara si adoptarea de catre Romania a monedei unice europene. Aceste discutii despre trecere la moneda euro – la care Dancila a facut referire, la inceputul…