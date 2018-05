Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce i-a cerut de doua ori sa demisioneze, premierul Romaniei Viorica Dancila spera sa aiba o intrevedere cu presedintele Klaus Iohannis.Intrebata, astazi, de jurnalisti cum comenteaza informatiile conform carora i se pregateste o plangere penala, Dancila a declarat ca orice este posibil…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus sambata la Blaj, intrebat daca a discutat cu premierul despre demisie, ca Viorica Dancila „ar face bine sa faca ce i se spune”.„Nu am mai discutat aceste chestiuni și cred ca ar face bine sa faca ce i se spune”, a spus Klaus Iohannis, care i-a solicitat de…

- O plangere penala a fost depusa, miercuri, la DNA pe numele soților Klaus Iohannis și Carmen Iohannis. Demersul aparține jurnaliștilor de la Lumeajustiției, care acuza faptul ca președintele a obținut venituri necuvenite de pe urma a doua imobile din Sibiu.Citește și: Lovitura DEVASTATOARE…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bacau, ca vizita in Israel a premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este plina de ciudatenii, fara mandat si il ingrijoreaza secretomania cu care a fost organizata. ”Cine stie ce intelegeri secrete face domnul…

- "Discutii telefonice au fost (cu premierul – n.r.). Am urmarit cu amuzament acele asa-numite stenograme, care arata mai degraba ce si-ar fi dorit pesedistii sa se fi discutat, decat ce s-a discutat", a sustinut Klaus Iohannis. Intrebat cand va fi intalnirea dintre Guvern si Banca Nationala,…

- Scandal imens dupa intalnirea de la Palatul Cotroceni dintre Klaus Iohannis, Viorica Dancila si Lia Olguta Vasilescu. Seful statului a criticat Executivul dupa aceasta intalnire printr-un comunicat de presa extrem de virulent. Pe de alta parte, premierul Viorica Dancila il…

- "Am discutat cu președintele. Am spus ca ce am vazut in spațiul public pentru mine este ingrijorator(...). Am luat masura chemarii ministrului, sa vina cu o situație clara in fața cetațenilor și in fața Parlamentului. Ieșirea domnului Toader a fost dupa plecarea mea de la Cotroceni, este ingrijorator…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, miercuri, inaintea CExN al PSD, ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca nu vrea sa se antepronunte privind deciziile asteptate de la acesta. „Am vorbit imediat…