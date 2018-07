Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila spune ca intrevederea avuta miercuri cu presedintele Klaus Iohannis se inscrie in mecanismul de cooperare institutionala dintre Guvern si Administratia Prezidentiala si a avut ca tema pregatirea preluarii si exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila spune ca intrevederea avuta miercuri cu presedintele Klaus Iohannis se inscrie in mecanismul de cooperare institutionala dintre Guvern si Administratia Prezidentiala si a avut ca tema pregatirea preluarii si exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii…

- Premierul Viorica Dancila spune ca intalnirea pe care a avut-o miercuri cu presedintele Klaus Iohannis face parte din mecanismul de cooperare institutionala intre Executiv si Administratia Prezidentiala. Dancila a amintit, la inceputul sedintei de Gvuern de joi, ca a discutat cu seful statului despre…

- Alte modificari la Legea salarizarii unitare nr. 153/2017 au fost adoptate saptamana trecuta de Executiv, in ședința saptamanala, printr-o ordonanța de urgența care a aparut deja in Monitorul Oficial. Corecțiile sunt cuprinse in OUG nr. 41/2018, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 433 din…

- Receptia de Ziua Europei oferita de Administratia Prezidentiala are loc miercuri, la Cotroceni, in contextul disputelor intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis, care i-a cerut de doua ori premierului Viorica Dancila sa demisioneze, pentru "a face loc unor oameni responsabili si competenti". Liderul…

- Iesirea la rampa de astazi a presedintelui Iohannis, cu un discurs sec la adresa premierului - caruia ii cere in mod public demisia, dupa scandalul dintre Guvern si BNR, dar si dupa cel dintre Executiv si Administratia Prezidentiala, continua sa fie taxata. Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat, in termeni…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Banca Nationala a Romaniei nu poate fi acaparata de PSD si ca premierul nu a inteles acest lucru, in contextul refuzului Vioricai Dancila de a merge la discutii la Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Banca Nationala…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a refuzat intrevederea de vineri, ce urma sa aiba loc la ora 11.00, cu președintele Klaus Iohannis. Guvernul a comunicat in aceasta dimineața cabinetului presedintelui faptul ca premierul nu va veni vineri la Cotroceni, a informat Administratia Prezidentiala. Președintele…