Dăncilă, întâlnire cu prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos Vizita are loc in perspectiva asumarii de catre țara noastra a Președinției Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului viitor, și reprezinta totodata prima vizita la București a actualului șef al executivului de la Haga. Relația bilaterala romano-olandeza se intemeiaza pe interese economice, politice și sociale reciproce și pe apartenența comuna a celor doua state la UE și NATO. Regatul Țarilor de Jos reprezinta cel mai mare investitor in Romania, iar comunitatea emergenta de romani din aceasta țara aduce contribuții active și insemnate la economia și societatea Regatului. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doamna Alina Gorghiu, vicepreședintele Senatului, a avut o intrevedere (joi, 6 septembrie a.c.) cu Bedda Mahdjoub, ministrul algerian pentru Relația cu Parlamentul, aflat in vizita oficiala de lucru in Romania, la invitația omologului sau roman/Viorel Ilie. Alina Gorghiu a salutat, in numele instituției…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezidat, joi, 6 septembrie 2018, sedinta Comitetului de Coordonare a Sistemului national de gestionare a Afacerilor Europene. In cadrul reuniunii au fost prezentate progresele inregistrate in ultima perioada in procesul de pregatire pentru…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, Consiliul Interministerial pentru Pregatirea si Exercitarea Presedintiei Romaniei la Consiliul UE a avut marti, la Palatul Victoria, o noua intalnire de lucru, prezidata de premierul Dancila. Cu acest prilej, a fost aprobat calendarul actualizat al reuniunilor…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat duminica, 19 august, la Negrești-Oaș, la sesiunea interactiva de consultari cetațenești privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa valorilor comune“, unul dintre pilonii viitoarei agende a Președinției Romaniei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, ca Alba Iulia va gazdui pe perioada Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene (UE) mai multe reuniuni dedicate, printre altele, conceptului de smart city, turismului, educatiei, evenimente la…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat sambata, la conferinta "Implicarea tinerilor in politicile publice de tineret", ocazie cu care a afirmat ca "implicarea tinerilor in procesul de pregatire si exercitare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, 6 iulie 2018, la Arad, la o noua consultare cetațeneasca privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa, actor global“, unul dintre pilonii viitoarei agende a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii…

- Integrarea Romaniei in spatiul Schengen este un drept Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni, 18 iunie 2018, o întrevedere cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos în România, Stella Ronner-Grubacic, în contextul dezbaterilor privind viitorul…