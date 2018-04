Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 25-26 aprilie, o vizita oficiala in Statul Israel, „la invitația prim-ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu", potrivit unui comunicat de presa trimis marți seara de Guvern.

- Prima intrevedere avuta de catre sefa Guvernului roman, in ziua in care a ajuns in Israel, pentru o vizita oficiala, a fost cea cu omologul israelian, Benjamin Netanyahu. S-a adus in discutie “nivelul excelent al relatiilor bilaterale dintre Romania si Statul Israel bazate pe o traditie de 70 de ani”,…

- Potrivit biroului de presa al Guvernului, cei doi demnitari au evocat legaturile tradiționale de prietenie dintre cele doua țari și au evidențiat nivelul excelent al relațiilor bilaterale dintre Romania și Statul Israel bazate pe o tradiție de 70 de ani. Viorica Dancila „a exprimat satisfacție pentru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, care a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza un comunicat al Executivului…

- "Premierul roman a exprimat satisfacție pentru interesul acordat de partea israeliana la propunerea parții romane privind incheierea unui parteneriat Romania-Israel in domeniul noilor tehnologii, care va permite elaborarea de proiecte comune in principalele domenii ale acestuia, respectiv cercetare,…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a afirmat ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. ''El merge in Israel (n.r. - presedintele…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va face parte din delegatia condusa de premierul Viorica Dancila, care efectueaza o vizita oficiala in Israel, in perioada 25-26 aprilie, la invitatia omologului sau israelian, Benjamin Netanyahu.“Participarea ministrului afacerilor externe,…

- Premierul roman Viorica Dancila a prezentat Guvernului un proiect de rezolutie in vederea mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, iar ministrii urmeaza sa se pronunte asupra textului, in urma unei vizite la Bucuresti a adjunctei ministrului israelian de Externe Tzipi Hotovely, care…