Dăncilă, informații de ultimă oră despre Pilonul II de pensii Prim-ministrul Viorica Dancila a negat luni informatiile conform carora in ultimul an s-ar fi diminuat sumele virate catre Pilonul II de pensii, subliniind ca in ianuarie 2018 acestea au inregistrat o crestere de 19,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut.



"Contributiile la Pilonul II de pensii in ianuarie 2017 erau de 493 de milioane de lei, in ianuarie 2018 - 590 de milioane de lei. Deci, vorbim de o crestere de 19,6%. Deci, ati vazut ca apar foarte multe stiri care vor sa creeze incertitudine. Eu zic ca pana nu venim cu o forma finala, toate aceste speculatii... In niciun…

Sursa articol si foto: antena3.ro

