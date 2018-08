Dăncilă, înaltă trădare. Chirieac: SRI nu se bagă. O asemenea aberație... "Eu ma bucur ca noul SRI nu participa la aceasta noapte a mintii domnului Orban si nu da curs situatiei domnului procuror sef Horodniceanu. Dupa tot scandalul cu protocoalele, el se ducea tot in zona neagra sa ia informatii. Asta facea, da? Daca SRI ar fi avut informatii in legatura cu o operatiune de inalta tradare a premierului care s-a intalnit oficial - nu intr-un boschet, cu onoruri - cu premierul Israelului (...) le-ar fi pus la dispozitie (...). Ce sa-i dea SRI domnului Horodniceanu? Te obosesti sa raspunzi unei asemenea aberatii, ca institutie? De-aia sta dosarul? (...) … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

