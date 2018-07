Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita oficiala in Republica Macedonia, a afirmat vineri ca este convinsa ca sunt posibilitati majore de cooperare intre cele doua tari in domeniile agriculturii, educatiei, culturii si turismului.



"Am trecut in revista relatiile bilaterale si am vazut ca sunt posibilitati in diferite sectoare pentru a intari aceste relatii sectoriale. De comun acord, am hotarat sa avem intalniri intre ministrii de linie, sa vedem cum putem imbunatati potentialul de cooperare dintre Republica Macedonia si Romania. Sunt convinsa ca atat in domeniul agriculturii,…