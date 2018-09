Stiri pe aceeasi tema

- Actul de educatie este fundamental pentru evolutia oricarei societati, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, intr-un mesaj transmis luni, cu ocazia inceperii noului an scolar. "Actul de educatie este fundamental pentru evolutia oricarei societati, este crucial pentru dezvoltarea Romaniei.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis un mesaj odata cu inceperea noului an școlar. Premierul spune ca guvernul pe care il conduce sprijina educația prin investițiile pe care le-a facut in acest domeniu. Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis un mesaj odata cu inceperea noului an școlar. Dancila…

- Mesajul premierului Viorica Dancila cu ocazia inceperii noului an scolar "Actul de educatie este fundamental pentru evolutia oricarei societati, este crucial pentru dezvoltarea Romaniei. Pentru elevi, noul an scolar reprezinta studiul unor noi materii, descoperirea unui nou mod de a relationa cu informatiile,…

- Mai multe proiecte de reabilitare a scolilor din Sibiu inainte de inceperea noului an de studii au fost finalizate, iar altele sunt in derulare. Primaria orasului a facut un bilant despre sumele pe care le-a alocat din bugetul local pentru pregatirea institutiilor de invatamant.

- Inceperea noului an școlar aduce o majorare a vanzarilor de calculatoare cu aproximativ 25%, pe fondul creșterii cererii de astfel de echipamente. Evoluția este cu atat mai importanta, cu cat se aliniaza tendinței de creștere la nivel național și mondial și arata clar un interes mai mare din partea…

- Premierul Pavel Filip a transmis un mesaj de felicitare tuturor elevilor, studenților și profesorilor din țara noastra cu ocazia inceputului noului an școlar."Primul sunet este o zi plina de emoții pentru elevi, parinți și dascali.

- Autoritatile locale din comuna botosaneana Hiliseu Horia au dat startul unui program cu fonduri europene prin intermediul caruia 90 de copii nevoiasi si cu probleme in familie vor fi ajutati sa continue scoala. Zilnic vor fi ajutati la teme, vor primi mancare si vor fi lasati sa se joace sau consoliati…

- Premierul Viorica Dancila a facut o confuzie in mesajul transmis, duminica, de Ziua Imnului, vorbind despre "cei care la 1 decembrie 1918 s-au adunat pe Campia Libertatii de la Alba-Iulia". Campia Libertatii se afla la Blaj, nu in Alba Iulia, iar adunarile nationale de aici au avut loc in 1848.