Stiri pe aceeasi tema

- Copiii imigranților vor fi reținuți impreuna cu parinții lor dupa intrarea in SUA, a decis guvernul american intr-un document dat publicitații vineri. Acesta schimba legile anterioare prin care Departamentul de Securitate Interna avea obligatia sa elibereze copiii migrantilor clandestini dupa o perioada…

- Șeful adjunct al Ambasadei SUA la Chisinau, Julie Stufft, s-a intalnit astazi cu primarul ales al Chisinaului Andrei Nastase și liderul PAS Maia Sandu pentru a discuta deciziile judecatorești ingrijoratoare de a anula rezultatele recentelor alegeri pentru Primaria Chisinau. Cel puțin asta se arata in…

- Premierul Viorica Dancila va avea intrevederi in Portugalia cu omologul portughez Antonio Costa si cu presedintele Marcelo Rebelo de Sousa, in perioada 6-7 iunie, discutiile axandu-se pe investitii bilaterale si politicile de securitate, informeaza Guvernul.

- Președintele comisiei de control a activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat cum au fost folosite în România mandatele de interceptare a comunicațiilor și cât de legale au fost unele dintre acestea. Peste 6 milioane de români au fost interceptați, în perioada 2005-2016,…

- Premierul Viorica Dancila a spus, vineri seara, ca nu va demisiona, ca s-a simtit jignita de aprecierile presedintelui Iohannis si ca va merge mai departe. “Voi merge mai departe. Presedintele nu are atributii in a demite un prim-ministru”, a afirmat Dancila potrivit News.ro. “Categoric nu demisionez.…

- – 63 de cazuri de rujeola au fost confirmate in perioada 9 – 13 aprilie, dupa cum se arata intr-o informare a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile – Bacaul are cele mai multe cazuri confirmate in respectiva perioada si este urmat de Iasi cu 26 de cazuri si de Neamt…

- Bucuresti, 11 apr /Agerpres/ - Guvernul va acorda in perioada urmatoare o atentie sporita investitiilor, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. "Ne propunem ca in perioada urmatoare sa acordam o atentie sporita investitiilor si, in acelasi timp (...), sa devenim un pol regional din mai multe…

- Premierul Viorica Dancila are o intalnire, la aceasta ora, cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, la biroul acestuia de la Camera Deputatilor, anunța news.ro.La discutie participa si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. In urma cu o saptamana, presedintele Klaus Iohannis a avut o intalnire,…