In luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii in vederea realizarii autostrazii Ploiesti - Comarnic - Brasov, a anuntat joi premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern. "Astazi se discuta, intr-o prima lectura, studiul de fundamentare pentru autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov, unul dintre proiectele strategice de investitii decis a se realiza in parteneriat public-privat. Este primul proiect in parteneriat public-privat demarat in Romania si in luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii",…