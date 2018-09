Dancila ignora dorinta lui Dragnea si vrea un moment T zero cu desecretizarea tuturor protocoalelor

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, referitor la emiterea unei Ordonante de urgenta pentru desecretizarea protocoalelor, ca ea este de parere ca "trebuie sa terminam cu acest lucru si singura solutie este sa avem un moment...

- Guvernul va acorda voucherele de vacanța și in 2019. Premierul Viorica Dancila a precizat in ședința de Guvern ca, pentru sectorul turismului aceasta masura a avut efectele asteptate și ca a crescut cu 5% numarul unitatilor de cazare pentru care a fost solicitata clasificarea la Ministerul Turismului…

- Liviu Dragnea a anunțat, dupa CExN al PSD, ca s-a vorbit despre o Ordonanța de Urgența care sa anuleze protocoalele secrete și efectele lor. ”S-a vorbit despre protocoale. I s-a cerut doamnei Viorica Dancila ca Guvernul sa adopte urgent o OUG prin care sa anuleze protocoalele și efectele…

- Valentin Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea, se casatoreste azi. Petrecerea va avea loc la Palatul Snagov, unde au fost invitati toti parlamentarii, presedintii de Consilii Judetene si primarii importanti ai PSD. Nas va fi Sorin Paul Stanescu, afacerist cu greutate in domeniul agricol si veterinar,…

- Filiala Constanta a PSD a transmis un comunicat de presa in care-si exprima sustinerea fata de presedintele Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la 3,6 ani pentru abuz in serviciu.

- Premierul Viorica Dancila sare in apararea șefului sau de partid, susținand ca decizia instanței in cazul lui Liviu Dragnea „ne arata ca modul in care in Romania se aplica legea este inca sub influența arbitrariului”. Premierul susține ca liderul PSD „a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un…