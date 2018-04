„Guvernul a adoptat un memoranum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru puțin important. Are valoare simbolica uriașa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influența nemaipomenita in lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relații speciale de foarte mulți ani, un stat in care sunt peste 500.000 de romani, are o valoare foarte mare pentru administrația americana. Suntem practic a doua țara care facem acest lucru. Mutarea ambasadei la Ierusalim poate și cred ca…