- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat marti ca in partid este o mare nemultumire legata de atitudinea Anei Birchall ca ministru al Justitiei, iar saptamana viitoare va avea loc o sedinta a Comitetului Executiv National in care se va discuta despre acest subiect. "Este o mare nemultumire in PSD…

- "Sa spunem ca putem intelege prezenta lui Klaus Iohannis la Aparare si Externe, domenii in care are atributii. Dar cum poate justifica nevoia de a-l binecuvanta personal pe ministrul de la Justitie. Cum putem sa ne asteptam ca justitia va fi impartiala, daca Iohannis are grija sa-l supravegheze pe…

- Viorica Dancila, presedintele PSD, anunta ca in Comitetul Executiv National al PSD de saptamana viitoare se va lua in discutie situatia fostului ministru Ana Birchall. Birchall ar putea fi exclusa din PSD cu aceasta ocazie, din cauza masurilor luate in calitate de ministru al Justitiei."Este…

- Candidatul Alianței USR PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna a declarat luni, la Ploiești ca ii invita pe președintele Iohannis și pe Viorica Dancila la o dezbatere despre viitorul Romaniei. Barna este in corzile ringului politic dupa dezvaluirile Rise Project și ultimele sondaje aparute in…

- Curtea Constitutionala a publicat miercuri motivarea care il obliga pe presedintele Iohannis sa ii numeasca de indata pe interimarii propusi de Viorica Dancila, in locul ministrilor ALDE. In plus, seful statului trebuie sa o revoce „de indata" pe Ana Birchall din functia de ministru al Justitiei. Curtea…

- Sociologul Marius Pieleanu a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca are informatii despre intentia premierului Viorica Dancila de a o desemna pe judecatoarea Gabriela Birsan pentru functia de ministru al Justitiei. Pieleanu sustine ca informatia este din surse sigure, insa nu este sigur ca acest…

- Dana Girbovan, care inainte Sectiei de judecatori demisia sa din magistratura, fiind propusa de Viorica Dancila pentru postul de ministru al Justitiei in locul Anei Birchall, anunta ca isi retrage demisia din magistratura.