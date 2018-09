Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila i-a solicitat, miercuri, omologului olandez, Mark Rutte, sprijinul Olandei pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, subliniind ca tara noastra indeplineste criteriile tehnice de accedere si ca aceasta tema nu trebuie legata de problematica Mecanismul de Cooperare si...

- ″Nu comentam hotarari ale instantelor nationale sau punerea lor in aplicare. Dupa cum stiti, am subliniat in mod repetat ca independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta eficient impotriva coruptiei sunt de o importanta capitala. Acesta este elementul central al rapoartelor…

- Comisia Europeana ar putea fi nevoita sa-si reevalueze concluzia referitoare la sustenabilitatea luptei anticoruptie din Romania, din rapoartele din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), in conditiile in care capacitatea Directiei...

- Ministerul Justitiei a transmis, miercuri, ca cea de-a de-a doua misiune de evaluare din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) din anul 2018, care a avut loc in perioada 25 – 25 iunie, ”se inscrie in cadrul general de evaluare si presupune o serie de reuniuni tematice cu reprezentantii…

- Șeful DIICOT, Daniel Horodniceanu, a anunțat, marți, ca aproximativ 4700 de dosare s-ar putea închide dintr-odata, în urma unei singure modificari aduse de parlamentari la codul de procedura penala. "Pentru nou, principala afectare ar trebui sa fie cea data de închiderea…