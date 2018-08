Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca Executivul va aproba studiul de fundamentare privind constructia si operarea segmentului de autostrada Ploiesti – Comarnic - Brasov, procedurile de atribuire urmand sa inceapa din luna septembrie.

- Senatorul liberal, Iancu Caracota, a transmis Ministerului Transporturilor o intrebare legata de viitorul Autostrazii Ploiești – Comarnic – Brașov, in contextul Post-ul Agenda parlamentara: Iancu Caracota (PNL) – Ce șansa are Autostrada A3, daca de 15 ani parteneriatului Public – Privat eșueaza continuu?…

- Guvernul a renuntat la colaborarea cu Banca Mondiala pentru realizarea autostrazii A3 Ploiesti- Comarnic- Brasov si incearca, pentru a patra oara, varianta unui Parteneriat Public- Privat (PPP). Proiectul va...