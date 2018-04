Guvernul se va concentra in trimestrul II al acestui an pe investitii si crearea unui cadru legal care sa faciliteze atragerea acestora in Romania, a declarat miercuri prim-ministrul Viorica Dancila.



"La inceputul acestei saptamani am avut bilantul guvernarii in primul trimestru, bilant pe care il vom regasi intr-un memorandum in cadrul sedintei de Guvern de astazi. Nu voi prezenta date, datele sunt facute publice. (...) In trimestrul II al acestui an ne vom concentra pe investitii, de aceea vom incerca sa cream cadrul legal pentru facilitarea investitiilor in Romania. Astfel, Ministerul…