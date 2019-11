Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul propus de Klaus Iohannis si Ludovic Orban porneste cu stangul, prin faptul ca se cere Parlamentului votul de investitura pentru o echipa din care nu mai putin de trei ministri desemnati au fost respinsi la audierile din comisiile de specialitate, a afirmat luni premierul

- Premierul demis Viorica Dancila a deschis ultima ședința de guvern înainte de votul de învestitura pentru Guvernul Orban cu un atac șovaielnic la adresa succesorului sau la Palatul Victoria, Ludovic Orban, și a cabinetului cu care acesta a venit

- Viorica Dancila, premierul demis, a declarat, luni, intr-o ședința de Guvern ca ”premierul propus, Ludovic Orban, sfideaza legile, subliniind ca acest Guvern propus de președintele Klaus Iohannis...

- Victor Ponta a anunțat, duminica, la Antena 3, ca parlamentarii Pro Romania care vor intra in plenul Parlamentului pentru a vota la investirea guvernului condus de Ludovic Orban vor fi excluși din partid.Fostul premier a precizat ca Pro Romania nu va vota pentru investitura și a numit ”stransura”…

- USR va vota Guvernul propus de PNL chiar daca Ludovic Orban nu ii va retrage pe cei trei miniștri respinși la audieri, spune Dan Barna. „USR nu a avut derapaje ca alte partide care peste noapte capata un junghi sau o brusca durere de cap”, adauga liderul USR.Intrebat joi la Alba Iulia daca…

- Premierul desemnat Ludovic Orban sustine ca, in cazul in care noul Guvern nu va fi investit, Viorica Dancila va trebui sa negocieze cu presedintele Klaus Iohannis numele comisarului european propus de Romania. Orban afirma ca scenariul ca Dancila s-ar putea autopropune comisar in cazul in care pierde…

- "Asteptam partidele care au votat demiterea guvernului sa vina si sa isi asume responsabilitatea guvernarii. Sa vina cu programul, cu viziunea si cu bugetul. Orice intarziere si orice pierdere de timp este o bataie de joc la adresa romanilor, pentru care vor fi taxati la vot, impreuna cu presedintele…

- Guvernul va merge in Parlament pentru a primi un vot de incredere, iar cea mai buna arma este negocierea, a declarat, joi, la Arges, premierul Viorica Dancila.Sefa Executivului a reafirmat ca PSD nu ia in calcul iesirea de la guvernare. Citește și: Traian Berbeceanu iese la rampa: ‘Ciudata…