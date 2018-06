Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat sambata, la Deva, ca guvernul nu a facut "mai nimic" in ceea ce priveste preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2019."Din pacate, guvernul, care era principalul responsabil…

- "Cei doi interlocutori au discutat intr-o atmosfera cordiala despre dezvoltarea rurala integrata, despre importanta mentinerii echilibrului dintre traditie si modernitate, precum si despre activitatea in Romania a Altetei Sale Regale, Printul Charles, care, de douazeci de ani, se implica in promovarea…

- Nebunia e pe cale sa se declanșeze... Impactul economic și politic va fi cel mai puternic in cele mai sarace state membre, beneficiare a Politicii Agricole Comune. In plus, oficialii de la Bruxelles sunt sub presiunea cererilor de creștere a cheltuielilor de securitate și de aparare.Viorica…

- Romania va exercita, asa-numita "presedintie din umbra a Uniunii Europene" România va exercita, din a doua parte a acestui an, asa-numita "presedintie din umbra a Uniunii Europene" în perioada mandatului Austriei, în vederea pregatirii semestrului din 2019, când…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat astazi la reuniunea șefilor de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditați la București, organizata de Ambasada Bulgariei in Romania, in contextul exercitarii Președinției bulgare a Consiliului UE. Reuniunea a oferit prim-ministrului…

- Guvernul va adopta o Ordonanta ce vizeaza infiintarea comisiei pentru aderarea Romaniei la zona euro, din conducerea careia vor face parte premierul si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern. Dancila a…

- Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, care a subliniat ca acesta reprezinta pentru Romania cel mai important obiectiv dupa cel al aderarii la UE. "În cadrul…

- Mai puțin de un an este pana la preluarea de catre Romania a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. In 2019, timp de șase luni, Bucureștiul va avea posibilitatea sa aduca in atenție și sa dezvolte prin dialog cu statele membre, dar și cu instituțiile centrale europene, raspunsuri la diferite…