BaseCamp în Maramureş pentru tinerii din România

In perioada iunie-octombrie 2018, Federatia YMCA Romania implementeaza proiectul „BaseCamp – leadership in programe de tabara” care are ca scop stimularea participarii tinerilor la viața societatii prin implicarea in programe de tabara calitative si in siguranta si cresterea capacitatii administrative… [citeste mai departe]