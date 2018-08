Guvernul va aproba o ordonanta in domeniul educatiei care vizeaza, din anul scolar viitor, 2019-2020, ca finantarea de baza in privinta invatamantului anteprescolar, crese si gradinite, sa fie asigurata de la bugetul de stat dupa metodologia Ministerului Educatiei Nationale, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. ‘Avem astazi pe agenda o ordonanta in domeniul educatiei care include masuri bune, menite sa contribuie la cresterea calitatii in invatamant’, a declarat premierul, joi, in deschiderea sedintei de Guvern. Dancila a punctat, apoi, cateva dintre noutatile cuprinse in actul normativ.…