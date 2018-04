Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a format o echipa care a demarat discutii cu reprezentanti ai pensiilor private pentru a adopta, pana in iunie, noul cadru legislativ pentru Pilonul II de pensii, dupa ce va primi avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, joi, ca pana la sfarsitul anului are in vedere ca noul cadru legislativ privind Pilonul II de pensii sa fie adoptat. ”Pentru ca in ultima perioada au aparut o serie de speculatii in spatiul public, vreau sa fac cateva precizari legate de Pilonul II de pensii. Finalizarea…

- Guvernul a format o echipa care a demarat discutii cu reprezentanti ai pensiilor private pentru a adopta, pana in iunie, noul cadru legislativ pentru Pilonul II de pensii, dupa ce va primi avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca pana la sfarsitul anului vrea ca noul cadru legislativ privind Pilonul II de pensii sa fie adoptat, ea afirmand ca ”nicio persoana nu va avea pensia diminuata de la stat daca contribuie la Pilonul II de pensii”.

- "Finalizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea pilonului II de pensii reprezinta una din prioritatile trimestrului urmator, iar in acest sens ne vom asigura ca nicio persoana nu va avea o pensie diminuata, de la stat, daca contribuie la pilonul II de pensii", a declarat Dancila, la inceputul…

- Guvernul a format o echipa care a demarat discutii cu reprezentanti ai pensiilor private pentru a finaliza, in trimestrul urmator, un nou cadru legislativ pentru Pilonul II de pensii, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern.

- Finalizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea pilonului II de pensii reprezinta una dintre prioritatile trimestrului urmator, a anuntat joi premierul Viorica Dancila. "Finalizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea pilonului II de pensii reprezinta una din prioritatile trimestrului urmator,…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat joi, in ședința de Guvern, ca nicio persoana nu va avea nicio pensie diminuata de la stat, daca contribuie la Pilonul II de pensii.„Pentru ca in ultima perioada au aparut o serie de speculații in spațiul public, vreau sa fac cateva precizari legate de Pilonul…