- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, la inceputul sedintei de Guvern, ca miercuri va face o vizita oficiala in Muntenegru si in Macedonia, iar discutiile cu liderii celor doua state vor viza reconfimarea relatiilor blaterale, sustinerea pentru aderarea la Uniunea Europeana si asigurarea stabilitatii…

- In luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii in vederea realizarii autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, a anuntat joi premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern. “Astazi se discuta, intr-o prima lectura, studiul de fundamentare pentru…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis, sambata la Sofia, omologului din Bosnia si Hertegovina, Denis Zvizdic, ca pe perioada presedintiei Consiliului Uniunii Europene, Romania va sustine aderarea tarii sale la UE, anunta Executivul. Un anunt similar a fost transmis si omologului Republicii Macedonia,…

- Opozitia Spaniei fata de independenta Kosovo dateaza din 2008, cand Madridul a decis sa nu recunoasca separarea fostei provincii sarbe, din cauza temerilor ca ar putea alimenta separatismul in regiunile basca si catalana.Problema a devenit si mai acuta dupa referendumul din octombrie trecut…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca rezultatele economice din primul trimestru nu sunt „apocaliptice”, ci ca Romania a inregistrat cea mai mare crestere a puterii de cumparare dupa 1990. „in aceasta saptamana, domnul presedinte Iohannis a anuntat ca avem o…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a cerut joi Kosovo sa-si imbunatateasca relatiile cu Serbia pentru a inregistra progrese in vederea obiectivului aderarii la Uniunea Europeana, relateaza Reuters.Serbia, Macedonia, Albania, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru si Kosovo au facut…