- Datele comunicate de Institutul National de Statistica la inceputul saptamanii arata ca masurile pe care Guvernul le-a luat au fost cele bune si si-au atins scopul - mai multi bani in buzunarele romanilor, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. "Datele Institutului National de Statistica publicate…

- Institutul National de Statistica a anuntat zilele acestea ca inflatia a ajuns la 5 , cea mai mare valoare din ultimii cinci ani, dovada ca Guvernul a scapat economia din mana. Pe fondul asa zisei revolutii fiscale, preturile au explodat, in timp ce veniturile romanilor chiar si celor care, culmea,…

- La o zi dupa ce INS anunta scaderea salariilor in sanatate, Guvernul a adoptat o hotarare prin care Institutul National de Statistica va trece sub coordonarea premierului, scrie Ziare.com. 0 0 0 0 0 0

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de hotarare pentru modificarea HG 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica (INS), informeaza Agerpres. “Nu putem spune ca trece in subordinea premierului (…) Institutul National de Statistica era ...

- In luna februarie, numarul zilelor nelucratoare, adica opt, a fost mai mic decat in luna ianuarie, cand au fost 11 zile, astfel explicandu-se scaderile salariale raportate de Institutul National de Statistica (INS) in domeniul sanitar, arata Ministerul Muncii."Singura exceptie, si anume aceea…

- Datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS) arata ca exporturile de marfuri romanesti au avansat in februarie cu 7,6% fata de luna februarie a anului trecut, pana la 5,46 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca. In luna februarie…

- ADVERTORIAL POLITIC Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 77,9 miliarde de lei in 2017, in crestere cu 6,4% comparativ cu 2016, arata datele comunicate de Institutul National de Statistica (INS). Datele oficiale, certe, arata ca cifra ar fi fost si mai mare daca guvernul tehnocrat…

- Conform unui studiu publicat de Institutul Național de Statistica, numarul pensionarilor înregistrati în România se situa la 5,229 milioane, în T4 din 2017, în crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul…