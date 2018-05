Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic se afla intr-o vizita oficiala la București. Liderul croat are programate intalniri și cu șeful statului, Klaus Iohannis și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Vizita are loc in contextul intensificarii relațiilor dintre cele doua state, mai ales…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a primit-o vineri pe Maria Dolores Aguero Lara, ministrul relatiilor externe si al cooperarii internationale al Republicii Honduras, care efectueaza un turneu in Europa si Africa. Potrivit unui comunicat al MAE, cei doi demnitari au trecut in revista atat…

- Marti, 27 martie, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut intrevederi cu prim-ministrul Republicii Croatia, Andrej Plenkovic si cu Martina Dalic, vice prim-ministrul si ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Artizanatului. Discutiile au reliefat trendul ascendent al relatiilor bilaterale…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 23 martie, la Palatul Victoria, pe Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria.Cei doi oficiali au trecut in revista stadiul și perspectivele cooperarii bilaterale, subliniind dorința ambelor parți de a dinamiza dialogul politic in cursul…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l a primit astazi in audienta pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Japoniei la Bucuresti, Kisaburo Ishii.Intrevederea a prilejuit o trecere in revista a stadiului actual al relatiilor bilaterale si al cooperarii la nivel international dintre Romania…