Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni seara la Antena 3 ca inca nu a fost facuta o evaluare a ministrilor din Cabinetul sau, dar aceasta se va face din punct de vedere al indeplinirii programului de guvernare, nu din punct de vedere al persoanei, transmite news.ro.“Nu am facut inca o evaluare,…

- “Nu am facut inca o evaluare, dar as vrea sa fac o precizare. Evaluarea nu o facem asupra persoanei, ci asupra indeplinirii programului de guvernare. Fiecare ministru nu va fi evaluat in ceea ce priveste persoana respectiva, ci asupra modului in care si-a indeplinit masurile din programul de guvernare”,…

- Dancila spune care este neimplinirea celor șase luni de guvernare: Nu am reușit sa aduc consens in societate, a spus premierul, luni seara, la Antena 3, precizand ca realizarea sa a fost ca a reușit sa faca o echipa de miniștri cu care a lucrat bine și au conștientizat ca munca lor este importanta. …

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, luni seara, ca nu a facut niciodata vreo evaluare a miniștrilor, ci a stadiului programului de guvernare, al carui coordonator a precizat ca a fost alaturi de Liviu Dragnea."Nu am facut nicio evaluare a miniștrilor…

- Premierul Viorica Dancila participa luni, la ora 14,30, la deschiderea Programului de internship al Guvernului - editia 2018, la Palatul Victoria, anunta Biroul de presa al Executivului, scrie Agerpres.

- Premierul Viorica Dancila are la aceasta ora discuții cu ministrul de Interne Carmen Dan și ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, informeaza Antena3. Guvernul ar pregati un proiect prin care sa vina in sprijinul oamenilor afectați de inundații.- in curs de actualizare

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca o evaluare a rezultatelor pe fiecare minister in parte va fi facuta la un an si jumatate de la preluarea guvernarii de catre PSD-ALDE, potivit...

- Premierul Viorica Dancila spune ca, pentru ea, “viata merge inainte” si va duce mai departe implementarea programului de guvernare. “Categoric, pentru mine viata merge inainte si duc mai departe implementarea programului de guvernare”, a spus Viorica Dancila, intr-un interviu la Romania TV, intrebata…