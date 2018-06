Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, in intalnirea cu premierul Viorica Dancila, cooperare institutionala loiala si corecta si a spus ca deciziile majore de politica externa trebuie luate intotdeauna cu responsabilitate si discernamant. Presedintele a subliniat ca ”este obligatoriu ca politica externa…

- Prime Minister, Viorica Dancila, stated on Thursday at the meeting with the Social-Democrat pensioners, that she will not resign as long as she has the support of the Social Democratic Party (PSD, major at rule, ed.n.) leader Liviu Dragnea and that of the governing coalition (PSD-ALDE, the Alliance…

- Un episod din relatia tensionata dintre presedinte si PSD s-a consumat in saptamana dinaintea minivacantei de 1 mai. Subiectul este delicat. Premierul Dancila si presedintele PSD Liviu Dragnea au facut o vizita in Israel. Scopul vizitei pare sa fie legat de mutarea ambasadei din Tel Aviv la Ierusalim.…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a vorbit despre stadioanele pe care Guvernul le va construi pentru EURO 2020. Primul ministru a facut o noua gafa cand a dat detalii despre arenele din București. "Sunt trei stadioane care deja se fac, Dinamo, Rapid și Giulești", a spus Dancila la Romania TV. Dupa…

- Viorica Dancila a facut noi gafe televizate! De data aceasta, nu intr-o ședința de Guvern, ci intr-un interviu acordat la Romania TV, lui Victor Ciutacu. Premierul s-a incurcat in stadioanele ce urmeaza sa fie renovate pentru Campionatul European de Fotbal din 2020, unde Romania va fi gazda.Dancila…

- Guvernul va adopta, joi, o hotarare care prevede trecerea INS din ”subordinea Guvernului si in coordonarea secretarului general al Guvernului” in ”subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului”, masura aprobata prin OUG la inceputul anului 2017.…

- Romania sta foarte bine cu pregatirea preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, a declarat, vineri, premierul Viorica Dancila, ea afirmand ca este un proiect de tara pe care trebuie tratat cu foarte multa seriozitate.