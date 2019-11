Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, marti, ca motivul pentru care nu a fost prezenta, la Palatul Victoria, pentru a-i preda mandatul noului premier a fost acela ca Ludovic Orban i-a facut plangere penala de inalta tradare.



"Este foarte greu sa predau mandatul unei persoane care, dupa cum stiti, mi-a facut plangere penala de inalta tradare. Este foarte greu sa trec cu vederea peste acest lucru. Eu sunt un om credincios si credinta imi spune ca trebuie sa iert si am iertat acest lucru, drept dovada nu am facut pe urma eu o plangere in instanta pentru aceste acuze", a spus…