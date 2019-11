Dancila, dupa ce a iesit din biserica: Sa ii dea Dumnezeu gandul bun lui Iohannis si sa ma voteze

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila se afla, duminica, in județul Vrancea. Dupa ce a mers in targul de la Dumbraveni, candidata PSD la alegerile prezidențiale a participat, timp de cateva minute, la slujba Catedrala Ortodoxa, in Piata Moldovei din Focșani.Dupa slujba, premierul Romaniei a aprins și cateva lumanari,…

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila a fost adoptata, joi, cu 238 de voturi. Prim-ministrul este obligat sa inainteze imediat demisia Executivului catre președintele Klaus Iohannis. Apoi, incep demersurile pentru formarea unui nou Guvern, iar șeful statului cheama partidele…

- Klaus Iohannis urmeaza sa faca declarații de presa incepand cu ora 17.00 la Palatul Cotroceni. Președintele este așteptat sa spuna ce decizie a luat in legatura cu mandatele de miniștrii ramase vacante dupa plecarea ALDE de la guvernare. Declarațiile șefului statului vin dupa ce premierul Viorica Dancila…