Dăncilă: Dorim un parteneriat strategic real cu marile companii care vor să investească în România Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca Guvernul vizeaza un parteneriat strategic real cu marile companii care vor sa investeasca in Romania, urmand ca in scurt timp sa se deschida schema de ajutor de stat pentru investitiile private mai mari de 10 milioane de euro pentru deschiderea sau extinderea capacitatilor de productie. "Vreau sa dau un semnal ca ne dorim stimularea unor noi investitii majore in Romania si din acest motiv vom adopta si alte masuri care sa sustina acest lucru. Dorim sa asiguram o dinamica pozitiva a economiei si astazi anuntam ca in scurt timp se va deschide schema… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

