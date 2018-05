Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 2,49%, de la 2,47% in ziua anterioara, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Nivelul de 2,49% nu a mai fost consemnat din decembrie 2013.…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni astazi, al Guvern, cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu, a anuntat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit caruia se va discuta despre inflatie si ROBOR, transmite News.ro . “Dupa intalnirea dintre doamna prim-ministru si domnul guvernator al BNR lumea…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni astazi, al Guvern, cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu, a anuntat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit caruia se va discuta despre inflatie si ROBOR. "După întâlnirea dintre doamna prim-ministru şi domnul guvernator al BNR lumea…

- "Dupa intalnirea dintre doamna prim-ministru si domnul guvernator al BNR lumea trebuie sa vada ca este o relatie de colaborare. Pe agenda de discutii de joi se vor afla subiecte precum ROBOR, inflatie si alte astfel de subiecte care impreuna dau in economie imaginea noastra macroeconomica. (...)…

- Intalnirea va avea loc in cursul zilei de joi, la sediul Guvernului. Printre temele abordate se vor numara nivelul inflatiei si indicele ROBOR. De altfel, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca la intalnirea de la Guvern, de joi, cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR), se va…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, joi, la Palatul Victoria, cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu. Intalnirea va avea loc in cursul zilei de joi, la sediul Guvernului. Printre temele abordate se vor numara nivelul inflatiei si indicele ROBOR.…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, atinge un nou record al ultimilor trei ani si jumatate, respectiv 2,46% pe an, de la 2,42% pe an cat era miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare apropiata a fost…

- Orice crestere de inflatie, ROBOR sau curs de schimb reprezinta o ingrijorare, dar vom discuta cu guvernatorul Mugur Isarescu, saptamana viitoare, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor...