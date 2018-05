Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis nu i-a solicitat demisia la intalnirea de marti de la Palatul Cotroceni, seful Executivului raspunzand astfel la o intrebare pe care i-a adresat-o Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, dupa o intalnire pe teme economice…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni seara ca va da curs invitatiei presedintelui Klaus Iohannis de a participa la manifestarile organizate la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Europei. Decizia vine in contextul in care șeful statului a cerut ieri, pentru a doua oara in mai puțin de o luna…

- Premierul Viorica Dancila a venit joi dupa amiaza in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Anterior, tot in biroul lui Dragnea a avut loc o intalnire a presedintelui Camerei Deputatilor cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider ALDE. Discutiile…

- Premierul Viorica Dancila nu merge vineri la intalnirea de la Palatul Cotroceni, presedintele fiind anuntat prin cabinetul sau in aceasta dimineata. Premierul Viorica Dancila nu merge la discutiile programate pentru vineri, ora 11.00, privind mediarea BNR- Guvern. Guvernul a comunicat…

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a vorbit si despre discutia purtata cu presedintele Klaus Iohannis pe scandalul izbucnit la DNA, dupa dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma."Domnul presedinte a iesit si a spus ca daca exista motive temeinice va face revocarea.Nu puteam sa-i propun…