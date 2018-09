Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, vineri, ca organismul de Control al Guvernului face verificari privind Autostrada Sibiu-Pitești, menționand ca toți cei care au blocat proiectul trebuie sa plece."Am trimis Corpul de Control pentru a verifica care sunt obstacolele, daca exista, si daca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a ajuns luni, la pranz, la sediul Guvernului, acolo unde se afla si premierul Viorica Dancila. Pe agenda oficiala a premierului nu figureaza nicio intalnire cu ministrii. Premierul Viorica Dancila s-a intors mai devreme din concediu. De asemenea, in sediul Guvernului,…

- Premierul Viorica Dancila a cerut SRI, de urgența, un raport complet ”in regim de urgența, referitor la persoanele care au pregatit și provocat violențele, precum și la modul in care au acționat instituțiile statului”, potrivit unui comunicat la Guvernului, informeaza ...

- "Prim-ministrul Viorica Dancila condamna ferm actiunile violente produse in Bucuresti, vineri seara, desfasurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestatii civice. Rapoartele Ministerului Afacerilor de Interne arata ca violentele au fost provocate gradual de catre grupuri de persoane…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, in debutul sedintei de Guvern, ca prima rectificare bugetara din acest an este pozitiva si ca proiectul va fi adoptat de Executiv in a doua jumatate a lunii august. Prim-ministrul va prezenta, joi, la ora 19.00, la Palatul Victoria, detaliile rectificarii bugetare,…

- Premierul Viorica Dancila a facut o confuzie in mesajul transmis, duminica, de Ziua Imnului, vorbind despre "cei care la 1 decembrie 1918 s-au adunat pe Campia Libertatii de la Alba-Iulia". Campia Libertatii se afla la Blaj, nu in Alba Iulia, iar adunarile nationale de aici au avut loc in 1848.

- Premierul Viorica Dancila si-a prezentat luni bilantul dupa sase luni de guvernare si a sustinut ca toate criticile referitoare la lipsa investitiilor au fost nefondate, in contextul in care bugetul alocat acestora a crescut cu peste 50% in primul semestru, la 9,1 miliarde lei, fata de primele sase…

- Premierul Viorica Dancila, prezenta la inaugurarea Consulatului Onorific al Estoniei la Constanța, a fost huiduita de cațiva protestatari care au purtat pancarte pe care au scris "Rușine" sau "Fara penali". Protestatarii au acuzat-o pe Viorica Dancila ca este "aparatoarea hoților și a corupților".