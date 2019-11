Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat sambata, in judetul Arad, ca "tradatorii" din PSD care vor participa, luni, la votul din Parlament pentru Guvernul Orban, "a doua zi sa mearga in partidul 'foarfeca' si sa nu mai fie alaturi de social-democrati". Prezenta in localitatea…

- ”In mod normal, luni nu trebuie sa existe cvorum pe care sa-l asigure PSD. Cei care au daramat acest guvern, cei șase lideri politici in frunte cu candidatul Iohannis, trebuie sa asigure cvorumul pentru trecerea acestui guvern”, a declarat Viorica Dancila, conform Mediafax. Intrebata de jurnaliști…

- Viorica Dancila sustine ca cei care vor participa la vot vor fi exlusi din partid. Premierul demis a mai spus ca aceasta masura il va viza si pe Paul Stanescu in cazul in care acesta va participa la votul de marti. "Daca noi am participa la vot si am vota guvernul, inseamna ca am fi de acord…

- Premierul demis Viorica Dancila a afirmat marti, la Botosani, ca niciodata PSD nu s-a confruntat cu atata ura si a adaugat ca nicaieri in Europa un presedinte cere desfiintarea unui partid politic, in loc ca acesta sa fie un factor de dialog, un mediator."Sunt de 23 de ani in acest partid.…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat ca a stabilit mai multe strategii pentru a combate un boicot din partea senatorilor și deputaților PSD, dar si pentru a mobiliza parlamentarii. ”Este stare de necesitate”, a apreciat liderul liberal, citat de Mediafax.”Am stabilit o…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban a declarat, duminica, ca isi doreste ca saptamana viitoare sa avem un guvern. El a stabilit mai multe strategii pentru a combate un boicot din partea senatorilor și deputaților PSD, dar si pentru a mobiliza parlamentarii. ”Am stabilit o strategie in cazul in care ne…

- (...) Avem programate discutii cu toti partenerii care au contribuit la succesul motiunii de cenzura si vom discuta cu fiecare in parte. Eu sunt increzator ca partenerii care au contribuit la succesul motiunii de cenzura vor sustine investirea guvernului in Parlament pentru ca altfel ramane la putere…

- "Dupa cum stiti, conform deciziei Curtii Constitutionale, doamna Birchall a fost revocata din fruntea Ministerului Justitiei", a spus Dancila, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, intrebata daca Birchall mai are sanse sa ramana in fruntea Ministerului Justitiei. Intrebata…