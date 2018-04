Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a comentat declaratia presedintelui despre “intelegeri secrete cu evrei” . Presedintele Camerei Deputatilor, care a revenit din vizita in Israel, a spus ca aceste afirmatii au “o anumita doza de antisemitism”. “As vrea sa am totusi unul-doua comentarii in legatura cu afirmatiile domnului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi ca declaratiile presedintelui Klaus Iohannis referitoare la vizita in Israel au "o anumita doza de antisemitism". "As vrea sa am totusi unul-doua comentarii in legatura cu afirmatiile domnului presedinte Iohannis. Ele sunt…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a reafirmat joi ca il sustine pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in demersul sau la Curtea Constitutionala a Romaniei, referitor la refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA si s a declarat deranjat de atitudinea sefului statului fata…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat ca astazi se va intalni cu Klaus Iohannis la Cotroceni pentru o discutie legata de aplicarea Legii salarizarii unitare si efectele sale. Premierul a spus ca a vorbit cu Klaus Iohannis despre aceasta intalnire la ședința CSAT, urmand sa fie stabilita doar data.„Discuțiile…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata in spatiul public privind DNA, situatie care trebuie lamurita, atat in beneficiul DNA, dar si al cetatenilor care asteapta un…

- Viorica Dancila critica Guvernul Tudose. Premierul Viorica Dancila a explicat joi, 15 februarie, la Antena 3, ca Romania are risc de dezangajare la fonduri europene de 800 de milioane de euro, cele trei spitale regionale au probleme majore in acte, iar linia de metrou Gara de Nord-Otopeni risca sa nu…

- "Deciziile CCR vor transpuse in legislatie foarte repede" Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, ca articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala vor fi modificate foarte repede în Parlament, mentionând ca…

- Seful PSD si premierul vor face anunturi in premiera. Aflati masuri de ultima ora ale Guvernului Dancila, ce se intampla cu pensiile si cu salariile, ce a vorbit Liviu Dragnea cu Klaus Iohannis la Cotroceni. Liviu Dragnea va face dezvaluiri explozive despre fata ascunsa a statului paralel.