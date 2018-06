Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri, referindu-se la persoanele care au protestat la Parlament, in timpul discursului sau pe tema presedintiei romane la Consiliul UE, ca "este dreptul lor". Intrebata la iesirea din plenul Parlamentului cum comenteaza protestul mai multor persoane pe holul Parlamentului, in timpul discursului sau din plen, Dancila a raspuns: "Este dreptul lor". Ea a adaugat ulterior: "Intr-un moment atat de important se recurge la astfel de lucruri". Premierul Viorica Dancila a fost prezenta, miercuri, in plenul Parlamentului, pentru a prezenta stadiul procesului de pregatire…